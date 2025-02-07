Vodafone Украина согласовала с владельцами евробондов отсрочку погашения на 2 года

ЧАО «ВФ Украина» («Vodafone Украина»), второй по величине оператор мобильной связи в стране, предложил держателям своих еврооблигаций на $399,88 млн отсрочить их погашение на два года — до 11 февраля 2027 года, предложив частично погасить $99,88 плюс % и выплатить вознаграждение 2% от номинала. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Что известно

Во вторник, специальный комитет владельцев 31% облигаций и другой владелец облигаций, в совокупности владеющих 49% всех облигаций, уже одобрили эти предложения.

С начала войны Vodafone Украина инвестировал 12,66 млрд грн, в том числе 5,66 млрд грн в 2023 году, что на 58% больше по сравнению с 2022 годом.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2024 года компания достигла роста выручки на 13% — до 18,1 млрд грн и роста операционной прибыли на 6% — до 9,6 млрд грн, хотя чистая прибыль снизилась, преимущественно из-за колебаний валютных курсов, на 23% — до 2,9 млрд грн. Ее клиентская база выросла на 4,7% — до 15,9 млн, ARPU — на 8,9%, до 122,4 грн в месяц.

Подробности

По состоянию на 30 сентября 2024 года «Vodafone Украина» владел 12,7 млрд грн ($308 млн) свободных денежных средств, их эквивалентов и депозитов (в частности, государственные облигации) и имел чистый долг в размере 10,1 млрд грн ($244 млн), а на этот момент2. Компания также заключила кредитную линию с украинским банком, в рамках которой она может получить дополнительно $50 млн. финансирования в Украине, но пока не воспользовалась ею.