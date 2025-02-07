Топ-3 криптовалюты дешевле $0.01, которые могут вырасти к 2026 году

Криптовалютный рынок скрывает настоящие бриллианты, стоимость которых пока не превышает цента.

Эти недооценённые активы могут принести инвесторам огромную прибыль в ближайшие годы.

Найти такие монеты сейчас — значит получить потенциально огромные прибыли к 2026 году.

Этот материал рассмотрит три перспективных криптовалюты, у которых есть шансы значительно вырасти в цене.

Восхождение XYZ: Мем-коин-боец, пробивающийся в криптоарену

XYZVerse — новый тяжеловес среди мем-коинов.

Официально признанный «Лучшим новым мем-проектом», он объединяет спортивную энергетику с мем-культурой, привлекая миллионы фанатов, которые хотят быть частью чего-то большего.

Но каждой истории нужен герой.

Не самый сильный, не самый крупный — а тот, кто безумно верит в победу и готов бороться до конца.

🥊 Этим героем стал XYZepe — загадочный боец и преданный холдер $XYZ, который хочет вывести XYZVerse в топ CoinMarketCap и вписать его в историю криптовалют.

🔥 95% участников CMC верят в успех $XYZ и нацелены на рост.

💰 Сейчас цена $XYZ — всего $0.002, но к концу пресейла ожидается возможный рост до $0.1!

⚡ Проект уже прошел 9 из 15 этапов пресейла

⚡ Сообщество XYZVerse стремительно растет

📈 На рынке мем-коинов XYZ явно выделяется

✅ Разумная токеномика

✅ Грядущие листинги на CEX и DEX

✅ Постоянное сжигание токенов для укрепления стоимости

XYZepe сражается за славу. Ты готов выйти на ринг?

Stellar (XLM)

Stellar (XLM) недавно показал значительные колебания цен.

📉 За неделю цена упала на 14.3%, за месяц — на 24.4%.

📈 Однако за последние 6 месяцев цена выросла на 235.93%!

💰 Текущий диапазон цены: $0.31 — $0.42

📌 Ближайший уровень сопротивления: $0.49 (+17%)

📌 Если пробьет сопротивление — следующая цель $0.60 (+43%)

📈 Технические индикаторы:

✅ RSI (51.56) указывает на нейтральный рынок

✅ Стохастик (77.38) предполагает возможный рост

⚠️ MACD немного отрицательный (-0.0008402), но возможен разворот вверх

👉 Если цена упадёт, ближайший уровень поддержки — $0.27 (-13%)

Terra Classic (LUNC)

LUNC столкнулся с сильным падением цен.

📉 За неделю: -14.12%

📉 За месяц: -46.17%

📉 За 6 месяцев: -8.44%

💰 Текущий диапазон цены: $0.00005501 — $0.00007753

📌 Ближайший уровень сопротивления: $0.00009082 (+40%)

📌 Ближайший уровень поддержки: $0.00004578

📈 Технические индикаторы:

⚠️ RSI (47.20) указывает на слабый нисходящий тренд

⚠️ MACD остаётся отрицательным (-0.0000001947), что намекает на медвежий рынок

✅ Стохастик (15.46) предполагает, что актив перепродан и может развернуться вверх

👉 Инвесторы внимательно следят за этими уровнями, чтобы определить дальнейшее движение LUNC.

Вывод

Хотя XLM и LUNC обладают перспективами, XYZVerse (XYZ) нацелен на нечто большее.

✅ Объединение спорта и мемов

✅ Мощное сообщество, ведущее проект вперед

✅ Нацеленность на рост

📢 Дополнительная информация о XYZVerse (XYZ)