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7 февраля 2025, 14:30 Читати українською

Топ-3 криптовалюты дешевле $0.01, которые могут вырасти к 2026 году

Криптовалютный рынок скрывает настоящие бриллианты, стоимость которых пока не превышает цента.

Криптовалютный рынок скрывает настоящие бриллианты, стоимость которых пока не превышает цента.

Эти недооценённые активы могут принести инвесторам огромную прибыль в ближайшие годы.

Найти такие монеты сейчас — значит получить потенциально огромные прибыли к 2026 году.

Этот материал рассмотрит три перспективных криптовалюты, у которых есть шансы значительно вырасти в цене.

Восхождение XYZ: Мем-коин-боец, пробивающийся в криптоарену

XYZVerse — новый тяжеловес среди мем-коинов.

Официально признанный «Лучшим новым мем-проектом», он объединяет спортивную энергетику с мем-культурой, привлекая миллионы фанатов, которые хотят быть частью чего-то большего.

Но каждой истории нужен герой.

Не самый сильный, не самый крупный — а тот, кто безумно верит в победу и готов бороться до конца.

🥊 Этим героем стал XYZepe — загадочный боец и преданный холдер $XYZ, который хочет вывести XYZVerse в топ CoinMarketCap и вписать его в историю криптовалют.

🔥 95% участников CMC верят в успех $XYZ и нацелены на рост.

💰 Сейчас цена $XYZ — всего $0.002, но к концу пресейла ожидается возможный рост до $0.1!

⚡ Проект уже прошел 9 из 15 этапов пресейла
⚡ Сообщество XYZVerse стремительно растет

📈 На рынке мем-коинов XYZ явно выделяется
✅ Разумная токеномика
✅ Грядущие листинги на CEX и DEX
✅ Постоянное сжигание токенов для укрепления стоимости

XYZepe сражается за славу. Ты готов выйти на ринг?

Stellar (XLM)

Stellar (XLM) недавно показал значительные колебания цен.
📉 За неделю цена упала на 14.3%, за месяц — на 24.4%.
📈 Однако за последние 6 месяцев цена выросла на 235.93%!

💰 Текущий диапазон цены: $0.31 — $0.42
📌 Ближайший уровень сопротивления: $0.49 (+17%)
📌 Если пробьет сопротивление — следующая цель $0.60 (+43%)

📈 Технические индикаторы:
✅ RSI (51.56) указывает на нейтральный рынок
✅ Стохастик (77.38) предполагает возможный рост
⚠️ MACD немного отрицательный (-0.0008402), но возможен разворот вверх

👉 Если цена упадёт, ближайший уровень поддержки — $0.27 (-13%)

Terra Classic (LUNC)

LUNC столкнулся с сильным падением цен.
📉 За неделю: -14.12%
📉 За месяц: -46.17%
📉 За 6 месяцев: -8.44%

💰 Текущий диапазон цены: $0.00005501 — $0.00007753
📌 Ближайший уровень сопротивления: $0.00009082 (+40%)
📌 Ближайший уровень поддержки: $0.00004578

📈 Технические индикаторы:
⚠️ RSI (47.20) указывает на слабый нисходящий тренд
⚠️ MACD остаётся отрицательным (-0.0000001947), что намекает на медвежий рынок
✅ Стохастик (15.46) предполагает, что актив перепродан и может развернуться вверх

👉 Инвесторы внимательно следят за этими уровнями, чтобы определить дальнейшее движение LUNC.

Вывод

Хотя XLM и LUNC обладают перспективами, XYZVerse (XYZ) нацелен на нечто большее.

✅ Объединение спорта и мемов
✅ Мощное сообщество, ведущее проект вперед
✅ Нацеленность на рост

📢 Дополнительная информация о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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