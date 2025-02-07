Украинцы увеличили объемы вкладов в банки

Общая сумма вкладов физических лиц, в том числе ФЛП, в банках Украины на 1 января 2025 года составила 1 392,2 млрд грн. Об этом говорится в пресс-релизе Фонда гарантирования вкладов .

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По их данным, за 2024 год общий прирост вкладов граждан составил 157,4 млрд грн, из которых 110,6 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 января 2025:

вклады в национальной валюте — 899,5 млрд грн (+103,1 млрд грн за 2024 год);

вклады в иностранной валюте — 492,7 млрд грн (+54,3 млрд грн за 2024 год).

Наибольшую часть вкладчиков (57,9%) возложили на депозит от 10 до 20 000 грн. При этом самая большая сумма депозитов (49%) сосредоточена во вкладах более 600 000 грн.

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