Премия FinAwards 2025 раскрывает нынешних номинантов — кто в списке и как голосовать

Тематические Telegram- и YouTube-каналы о финансах и экономике играют важную роль в развитии украинского финансового сектора. Они не только отслеживают тренды, но и формируют их. Премия FinAwards, традиционно отмечающая лучшие из мира финансов, в этом году готовит награды и для Telegram- и YouTube-каналов. Рассказываем кто в списке номинантов.

Отмечать представителей этого направления будут в категории Финансовый продукт. Это одна из самых больших категорий, где в своих номинациях соревнуются за первенство также банки, МФО, страховые, сервисы криптообмена и т. д.

Среди YouTube-каналов в списке номинантов «Лучший YouTube-канал о финансах в 2025 году»:

Рок-н-ролл инвестиции — YouTube-канал об инвестировании с более чем 20 тысячами подписчиков.

— YouTube-канал об инвестировании с более чем 20 тысячами подписчиков. Wallet Pro — блог о мотивации, банках, финансах, инвестициях, деньгах, финансовой грамотности.

— блог о мотивации, банках, финансах, инвестициях, деньгах, финансовой грамотности. Роман Кошовский / Зажги цели | GOALS on FIRE — авторская программа Романа Кошовского — бизнес-аналитика, адепта и практика прокачки финансовой культуры украинцев, автора и основателя блога «Креатив Развитие Поиск».

Telegram-каналы в этом году будут представлены в номинации «Лучший Telegram-канал о финансах» такими:

Бизнес деньги | Инвестиции — популярный Telegram-канал, где откровенно рассказывают о финансах, экономике и инвестициях.

— популярный Telegram-канал, где откровенно рассказывают о финансах, экономике и инвестициях. Баллады Рыцаря (IPlan) — о финансах, инвестициях, рисках, налогах.

— о финансах, инвестициях, рисках, налогах. Инвестор24 — Telegram-канал об инвестициях.

Как проголосовать?

Голосование стартует 17 февраля. Прием голосов будет проходить на сайте премии.

Отдать голос и поддержать номинантов, наиболее заслуживающих признания, могут все желающие. Пользователям достаточно для этого зайти на сайт премии FinAwards 2025, выбрать нужные категории и номинации и поддержать номинантов.

Например, в категории «Финансовый продукт» будут еще и такие номинации как «Карточка № 1 в кошельке», «Самый дешевый кредит МФО», «Лучший продукт страховой компании: Зеленая карта», «Лучшее инвестиционное предложение» и другие.

Поэтому напоминаем — каждый может стать частью FinAwards 2025. Присоединяйтесь к голосованию, и, возможно, именно ваш выбор будет решающим для определения тенденций финансовой сферы уже в этом году.