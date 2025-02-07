Центральный банк Индии впервые за почти пять лет снизил учетную ставку

Комитет по монетарной политике Резервного банка Индии (RBI) принял решение снизить учетную ставку на 25 базисных пунктов. Это первое понижение ставки с 2020 года, сообщает Bloomberg.

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Ключевые факты:

Учетная ставка снижена на 25 базисных пунктов. Большинство экономистов прогнозировали именно такое решение.

Инфляция: Комитет решил продолжить нейтральную монетарную политику и сосредоточиться на достижении инфляционной цели.

Ликвидность Центральный банк заверил, что он будет гибким в предоставлении ликвидности и предоставил банкам больше времени для соблюдения нового коэффициента покрытия ликвидности.

Реакция рынка: Рынки были разочарованы отсутствием новых шагов по ликвидности. Доходность 10-летних облигаций выросла, акции были волатильными, индекс NSE Nifty Index 50 снизился, а рупия укрепилась по отношению к доллару.

Прогнозы: Центральный банк прогнозирует несколько быстрее рост ВВП и более медленную инфляцию в новом финансовом году, который начинается 1 апреля.