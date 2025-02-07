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7 февраля 2025, 11:49 Читати українською

В Украине растет популярность брачных договоров

В Украине наблюдается тенденция к увеличению количества брачных договоров, даже несмотря на общее уменьшение количества заключенных браков. Об этом пишет Опендатабот.

В Украине наблюдается тенденция к увеличению количества брачных договоров, даже несмотря на общее уменьшение количества заключенных браков.
Фото Pixabay

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В прошлом году в Украине было зарегистрировано 2 762 брачных договора, что на 7% больше, чем в 2023 году. Однако этот показатель все еще остается ниже на треть по сравнению с 2021 годом, когда было заключено 4099 брачных договоров.

Сейчас на 54 брака приходится один брачный договор, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 72 брака на один договор.

Общее количество зарегистрированных браков в 2024 году составило 150 210, что на 19% меньше, чем в 2023 году и на 30% меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

В среднем, ежемесячно в 2024 году регистрировалось 12,5 тысячи браков, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

В то же время количество разводов в Украине в 2024 году выросло на 42,2% — до 34,29 тысяч. В среднем по Украине на один развод приходилось 4,4 брака.

Источник: Минфин
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