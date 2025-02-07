Украина в январе экспортировала товаров на 3,1 млрд, импорт упал на 1 млрд

В январе 2025 года Украина экспортировала товаров на сумму 3,1 миллиарда, что на 3,1 миллиарда, что на 300 миллионов меньше, чем в январе прошлого года и на $117 миллионов меньше по сравнению с декабрем 2024 года. Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко.