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7 февраля 2025, 11:28 Читати українською

Украина в январе экспортировала товаров на 3,1 млрд, импорт упал на 1 млрд

В январе 2025 года Украина экспортировала товаров на сумму 3,1 миллиарда, что на 3,1 миллиарда, что на 300 миллионов меньше, чем в январе прошлого года и на $117 миллионов меньше по сравнению с декабрем 2024 года. Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко.

В январе 2025 года Украина экспортировала товаров на сумму 3,1 миллиарда, что на 3,1 миллиарда, что на 300 миллионов меньше, чем в январе прошлого года и на $117 миллионов меньше по сравнению с декабрем 2024 года.
Фото Pixabay

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Основные экспортные товары:

  • Кукуруза: $521 миллион (2,5 миллиона тонн);
  • Масло подсолнечное: $426 миллионов (378 тысяч тонн);
  • Железная руда и концентраты: $247 миллионов (3,1 миллиона тонн);
  • Пшеница: $188 миллионов (891 тысяч тонн);
  • Кабели и изолированные провода: $104 миллиона (6 тысяч тонн);
  • Соевые бобы: $90 миллионов (223 тысячи тонн).

Главные торговые партнеры:

  • Европейский Союз: $1,8 млрд экспорта;
  • Другие страны: $1,3 миллиарда, включая Египет, Турцию, Китай и США.
  • Импорт сократился
  • Импорт товаров в Украину в денежном выражении упал на $1,04 миллиарда (-16,9%) по сравнению с декабрем 2024 года.

Перспективы экспорта

«Экспорт основных товаров с добавленной стоимостью остается стабильным, а некоторые даже демонстрируют рост. Поэтому мы оптимистично настроены по возобновлению наблюдавшихся в прошлом году темпов роста экспорта в ближайшие месяцы», — отметила Свириденко.

Источник: Минфин
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