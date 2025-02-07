В январе 2025 года Украина экспортировала товаров на сумму 3,1 миллиарда, что на 3,1 миллиарда, что на 300 миллионов меньше, чем в январе прошлого года и на $117 миллионов меньше по сравнению с декабрем 2024 года. Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко.
Украина в январе экспортировала товаров на 3,1 млрд, импорт упал на 1 млрд
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Основные экспортные товары:
- Кукуруза: $521 миллион (2,5 миллиона тонн);
- Масло подсолнечное: $426 миллионов (378 тысяч тонн);
- Железная руда и концентраты: $247 миллионов (3,1 миллиона тонн);
- Пшеница: $188 миллионов (891 тысяч тонн);
- Кабели и изолированные провода: $104 миллиона (6 тысяч тонн);
- Соевые бобы: $90 миллионов (223 тысячи тонн).
Главные торговые партнеры:
- Европейский Союз: $1,8 млрд экспорта;
- Другие страны: $1,3 миллиарда, включая Египет, Турцию, Китай и США.
- Импорт сократился
- Импорт товаров в Украину в денежном выражении упал на $1,04 миллиарда (-16,9%) по сравнению с декабрем 2024 года.
Перспективы экспорта
«Экспорт основных товаров с добавленной стоимостью остается стабильным, а некоторые даже демонстрируют рост. Поэтому мы оптимистично настроены по возобновлению наблюдавшихся в прошлом году темпов роста экспорта в ближайшие месяцы», — отметила Свириденко.
Источник: Минфин
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