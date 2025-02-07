Курс валют на 7 февраля: доллар в банках подешевел на 13 копеек, евро — на 20 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 13 копеек, а в продаже 5 копеек. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 42,90 грн, а продают за 43,47 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,53−41,55, евро — 43,27−43,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,44−41,47 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,05−43,07 грн/евро.

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