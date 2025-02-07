Администрация Трампа распустила группу по поиску активов российских олигархов

Министерство юстиции США под руководством президента Дональда Трампа прекращает работу группы, начатой после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, направленной на применение санкций против олигархов, близких к Кремлю. Об этом сообщает Reuters.

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В записке генеральной прокурорки США Пэм Бонди, опубликованной в среду во время волны приказов в ее первый день в должности, но о которых ранее не сообщалось, говорится, что усилия, известные как Task Force KleptoCapture (Рабочая группа по борьбе с клептократией), завершатся как часть смены фокуса и финансирования борьбы с народом.

«Эта политика требует фундаментального изменения мышления и подхода», — написала Бонди в директиве, добавив, что ресурсы, которые сейчас выделяются на применение санкций и арест активов российских олигархов, будут перенаправлены на противодействие картелям.

Программа была создана во время администрации демократа Джо Байдена для того, чтобы нанести финансовый удар по ближайшему окружению российского диктатора Владимира Путина и наказать тех, кто нарушает санкции и экспортный контроль.

В материале говорится, что рабочая группа была частью более широкой стратегии, изолировать Россию от мировых рынков и обеспечить соблюдение санкций, введенных против Москвы из-за международного осуждения войны в Украине.

За время своей работы группа возбудила дела против Олега Дерипаски (магната алюминиевой промышленности) и Константина Малофеева (владельца крупного медиахолдинга).

Также были конфискованы яхты, принадлежавшие подсанкционным олигархам Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу.

Хотя расследования, начатые этой группой, вероятно, будут продолжены, их больше не будут координировать из центрального офиса Министерства юстиции. Прокуроры, работавшие в рамках рабочей группы, вернутся на свои предыдущие должности.

Согласно директиве, изменения будут действовать не менее 90 дней, но могут быть продлены или сделаны постоянными.