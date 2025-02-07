В пятницу, 7 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
В Украине в восьми областях ввели аварийные отключения электроэнергии
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Причина
Причина применения аварийных отключений — это последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.
«В первую очередь отключаются промышленные потребители (там, где это возможно)», — говорится в сообщении.
Бытовые потребители со светом
Отмечается, что ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).
Энергетики добавили, что график аварийных отключений отменяется сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме.
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