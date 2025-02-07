В Украине в восьми областях ввели аварийные отключения электроэнергии

В пятницу, 7 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Причина

Причина применения аварийных отключений — это последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.

«В первую очередь отключаются промышленные потребители (там, где это возможно)», — говорится в сообщении.

Бытовые потребители со светом

Отмечается, что ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).

Энергетики добавили, что график аварийных отключений отменяется сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме.