За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 340 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 846 650 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 февраля: 1 340 российских оккупантов, 10 танков и 116 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 846650 (+1340) человек,
- танков — 9975 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 20755 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 22785 (+32) ед,
- РСЗО — 1271 (+0) ед,
- средства ПВО — 1056 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 24301 (+116),
- крылатые ракеты — 3054 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 36307 (+96) ед,
- специальная техника — 3738 (+1).
Источник: Минфин
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