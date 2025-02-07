Эксперт считает, что бесконтрольная эмиссия денег в США и Китае разгонит стоимость криптовалют

Соучредитель биржи BitMEX Артур Хейс полагает, что в ближайшее время США, КНР и еще некоторые страны будут активно вливать деньги в экономику. А это вызовет новый рекордный рост стоимости криптовалют.

По мнению Хейса, государства будут проводить эмиссию, чтобы снизить реальную стоимость своего долга, что сократит покупательную способность фиатных валют. В такой ситуации инвесторы будут вынуждены искать альтернативные способы сохранения своих активов, и одним из наиболее привлекательных вариантов станет биткоин и золото.

Рынок уже закладывает подобные ожидания. Инвестиции в криптовалютные проекты набирают рекордные обороты. В частности, предпродажа Wall Street Pepe's ($WEPE) преодолела отметку в $67 млн по мере роста FOMO и приближается к оценке, которая может составить $100 млн.

Результат оказался настолько мощным, что предпродажа может завершиться досрочно.

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Новый «лягушачий» мемкоин переворачивает рынок

Проект $WEPE обещает положить конец господству хедж-фондов, манипуляциям крупных инвесторов и схем «памп и дамп», организуемых ключевыми лидерами мнений. Для этого он собирает розничных инвесторов в пул, который сам сможет диктовать условия рынку.

Стоимость токена $WEPE на предпродаже составляет $0,0003665 и, возможно, это минимальная цифра, по которой его можно будет приобрести. Из 200 миллиардов общего количества токенов 80% было выложено для предварительной продажи. В данный момент их продолжают активно скупать каждую секунду, как можно наблюдать в реальном времени на сайте проекта. На момент написания статьи было привлечено $69 976 658.

Потенциальные инвесторы стремятся избежать сожалений о упущенной выгодной возможности, пытаясь успеть приобрести токен-лягушку до его выхода на биржевые платформы. Учитывая значительный объем привлеченных средств, $WEPE, вероятно, окажется в центре внимания крупных бирж.

«Лягушачьи» мем-монеты пользуются популярностью — сначала Pepe Unchained, а теперь и Wall Street Pepe

За время предпродажи проект Wall Street Pepe набрал 41 тыс. подписчиков на X и более 21 тыс. в Telegram. Показателем того, что последняя монета-лягушка весьма популярна, является и то, что многие из постов на X набирают до 50 тысяч просмотров.

Такой успех Wall Street Pepe заставляет вспомнить о достижениях Pepe Unchained ($PEPU), цена которого в настоящее время составляет около $0,02 и который на сегодняшний день принес 152% прибыли своим ранним покупателям в предпродаже. Если взять за основу исторический максимум $PEPU — $0,069, то доходность токена составит 769%. Стартовая цена $PEPU в предпродаже составляла $0,008.

Pepe Unchained удалось собрать невероятные $73 млн, и в скором времени компания собирается запустить долгожданную платформу для создания мем-монет Pump Pad. Новая старт-ап площадка похожа на Pump.fun, но будет работать на собственном Ethereum Layer 2. Новость о скором запуске нового продукта привела к заметному росту цены $PEPU за последнюю неделю января. Всего за семь дней цена взлетела более чем на 60%.

В то время как $PEPU потребовалось пять месяцев, чтобы стать лидером среди мем-токенов на этапе предпродажи по объему собранных средств, Wall Street Pepe достиг сопоставимых результатов всего за два.