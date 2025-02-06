К закрытию межбанка курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро упал на 21 копейку в покупке и на 22 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 6 февраля: доллар и евро на межбанке резко ушли вниз
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Открытие 6 февраля
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Закрытие 6 февраля
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Изменения
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41,57/41,62
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41,44/41,47
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13/15
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43,16/43,19
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42,95/42,97
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21/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,95 грн. Евро покупают за 43,10 грн, а продают за 43,65 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,54−41,55, евро — 43,25−43,43 грн.
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Источник: Минфин
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