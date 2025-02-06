«Гарольд, скрывающий боль» заработал $5 млн в первые часы на рынке

Знаменитый человек-мем «Гарольд, скрывающий боль» запустил свой мемкоин. И уже за первые часы капитализация выросла до $5 млн.

На рынке мем-коинов в целом наблюдается оживление. Pepe Unchained запускает собственную платформу для создания мемных токенов, а криптовалюта-мем Slap-to-Earn Catslap ($SLAP) провела значительное сжигание, изъяв из обращения еще $1 млн токенов $SLAP, что должно значительно повысить стоимость актива.

С учетом предыдущих сжиганий из обращения было уже выведено 1 196 558 367,83 токенов $SLAP, которые оцениваются более чем в 1,6 миллиона долларов.

Сжигание токенов производится в интересах всех держателей конкретной криптовалюты: сокращая предложение токенов с высоким спросом, увеличивается дефицит, являющийся одним из основных определяющих стоимость валюты факторов.

#SLAP — это токен вирусной веб-игры Catslap, в которой игроки зарабатывают криптовалютные вознаграждения, заставляя кота на главной странице давать пощечины. «Шлепнуть» можно одну из шести знаменитостей, включая недавно избранного президента США Дональда Трампа и его соратника, любящего Dogecoin, генерального директора Tesla Элона Маска.

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Грандиозный Slapdrop и сжигание токенов — как заработать

Недавнее сжигание токенов последовало сразу за грандиозным Slapdrop, в рамках которого топ-10 «шлепперов» в таблице лидеров Slap-to-Earn разделили призовой фонд в $100 000.

Проект Catslap предлагает несколько способов получения вознаграждения. Игроки Catslap, выполнившие социальные задания Zealy и создавшие свои кошельки с вознаграждениями в Best Wallet, начали получать вознаграждения $SLAP 16 января.

Награды в $SLAP будут равномерно распределяться в течение 90 дней, чтобы избежать резкого давления на продажи. Подобную модель мы наблюдали в нескольких других громких проектах монет-мемов, например, в Hamster Kombat, где для заработка валюты тоже нужно было участвовать в игровой механике.

Теперь, когда $SLAP на сумму 1 миллион долларов был выведен из обращения, Slapdrop официально завершен.

В настоящее время инвесторы поставили на кон более полумиллиарда токенов $SLAP. У владельцев есть около двух недель, чтобы успеть забрать свои токены и все накопленные вознаграждения. По истечении этого срока все невостребованные вознаграждения будут окончательно выведены из обращения.

Все неиспользованные награды за стейкинг, а также оставшиеся токены, находящиеся в распоряжении команды и не закрепленные за контрактами распределения, будут уничтожены 14 февраля. На сайте Catslap можно посмотреть обратный отсчет до финального мегасжигания.

Возглавит ли $SLAP рынок мем-монет в 2025 году?

Команда Catslap реализовала инициативу по обратному выкупу, приобретя токены на сумму $533 281 (эквивалент более 348 миллионов $SLAP) на открытом рынке, чтобы поддержать цену актива.

4 декабря 2024 года цена $SLAP достигла исторического максимума в $0,009478, что ознаменовало собой доходность в 8516% для инвесторов, вступивших в проект на ранних стадиях предпродажи.

Кроме того, нас ожидает еще несколько интересных ценовых катализаторов. К примеру, вся индустрия выиграет от всеобъемлющей криптовалютной политики США, реализацию которой ждут от прокриптовалютной администрации Трампа в течение следующих шести месяцев.

Предпродажа Catslap стартовала в ноябре 2024 года по начальной цене $0,00011, которая сегодня, по данным CoinGecko, выросла до $0,0014, что дало ранним инвесторам замечательную доходность в 1173%.

Сокращение предложения биткоина вдвое, произошедшее в прошлом году, вместе с позитивными прогнозами для крипторынка в США, скорее всего, запустит бычий тренд, который приведёт к росту всех крупных альткоинов. Catslap, вероятно, возглавит сектор мем-монет и обгонит таких «кошачьих ставленников», как MEOW, MOG, Popcat и Simon's Cat.

Криптоаудиторская компания SolidProof проверила смарт-контракт Catslap и не обнаружила никаких критических проблем, что дает инвесторам уверенность в надежности и безопасности проекта.

$SLAP можно приобрести через инновационный кошелек Best Wallet от Web3, доступный в Google Play или Apple App Store.