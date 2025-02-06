Европейский центральный банк (ЕЦБ) надеется, что план президента США Дональда Трампа по поддержке привязанных к доллару криптовалют ускорит законодательное одобрение цифрового евро. Об этом заявил Reuters член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.
ЕЦБ надеется, что криптовалютный план Трампа ускорит внедрение цифрового евро
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Чиполлоне сказал, что поддержка Трампом доступных во всем мире стейблкоинов, привязанных к доллару, поможет создать еще один платежный инструмент и ускорит процесс внедрения цифрового евро.
Европейская комиссия предложила законодательство по цифровому евро в июне 2023 года, но с тех пор прогресс был незначительным из-за скептицизма со стороны некоторых законодателей и банкиров.
«Политический мир становится внимательнее к этому и вполне возможно, что мы увидим ускорение этого процесса», — отметил Чиполлоне.
Чиполлоне надеется, что Европарламент
После этого законодатели смогут начать переговоры с Европейской комиссией с возможностью утверждения до ноября 2025 г., когда планируется голосование по цифровой валюте.
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