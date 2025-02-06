Вводили в заблуждение: Нацбанк оштрафовал «Кредиты наличными»

Национальный банк оштрафовал ООО « Кредиты наличными» (ЕГРПОУ 42971405) на 15 658 грн за нарушение законодательства в сфере предоставления финансовых услуг.

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Причина

Финансовое учреждение нарушило требования законов «О финансовых услугах и финансовых компаниях» и «Об организации формирования и обращения кредитных историй». Эти нарушения были выявлены по результатам безвыездного надзора за соблюдением требований законодательства о защите прав потребителей как составляющей надзора за рыночным поведением.

В частности, «Кредиты наличными» не соблюдали законодательство относительно распространения на рынке финансовых услуг вводящей в заблуждение информации, а именно: несправедливо отражает объем и содержание полномочий и прав предоставлятеля финансовых услуг, которых он не имеет.