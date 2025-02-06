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6 февраля 2025, 14:30 Читати українською

Влюбленные в бизнес. Рефералка от ПУМБ — 4 месяца обслуживания бесплатно

Первый Украинский Международный банк (ПУМБ) предлагает клиентам малого и микробизнеса получить дополнительные выгоды, пригласив своих партнеров стать клиентами банка.

Реферальная программа от банка позволяет действующим клиентам получать дополнительный доход и бесплатное обслуживание, а их партнерам — получать выгодные продукты, безупречный сервис, простые и понятные digital-решения от ПУМБ.

В частности, банк предлагает действующим клиентам пригласить своих партнеров открыть счет в банке и получить кредит всеБИЗНЕС. Клиент ПУМБ, который приглашает своего партнера, может получить до 24 месяцев обслуживания в банке бесплатно, а также 500 грн, если новый партнер оформит кредит всеБИЗНЕС.

Ко Дню влюбленных, с 10 по 23 февраля будет действовать акционное предложение «Влюбленные в бизнес». Его условия предусматривают: один приглашенный партнер, который становится клиентом ПУМБ — равняется по 4 месяца бесплатного обслуживания счета и для действующего клиента, и для нового.

Пригласить партнера стать клиентом ПУМБ легко

В мобильном приложении ПУМБ Бизнес

  • Перейти во вкладку «Больше» — «Пригласить партнера».

  • Ознакомиться с условиями и нажать «Продолжить».

  • Отправить партнеру ссылку-приглашение через любой удобный вам мессенджер или предоставить QR-код.

В web-кабинете ПУМБ Digital

  • Найдите раздел «Программа лояльности», скопируйте приглашение и отправьте партнеру любым удобным способом.

Чтобы стать клиентом ПУМБ, не нужно приходить в отделение, достаточно установить мобильное приложение ПУМБ Бизнес и иметь установленную Дію.

Тарифный пакет всеDigital для новых клиентов ПУМБ

  • Открытие текущего счета — бесплатно

  • Платежи в гривне — бесплатно 10 платежей на другие банки, неограниченное количество на счета в ПУМБ

  • Снятие наличных — 0,75%

  • Виртуальная карта — 10 карт

  • Зачисление наличных — 0,2% от суммы, минимум 10 грн

  • Обслуживание счета — 200 грн/мес.

Как работает реферальная программа

  1. Каждый клиент банка, юридическое лицо или ФЛП, пользующийся действующими тарифными пакетами, может получить вознаграждение в виде бесплатного обслуживания. Для этого нужно пригласить своего партнера открыть счет в ПУМБ, поделившись с ним персональной ссылкой с web банка или приложения ПУМБ Бизнес (чтобы банк смог определить того, кому надо начислить вознаграждение).
  2. Приглашенный партнер должен сделать расходную операцию в течение 30 дней с момента открытия счета.
  3. Оба партнера получают вознаграждение — 2 мес. бесплатного обслуживания. Причем вознаграждение можно увеличить, если пригласить следующего партнера. То есть, в случае, если действующий клиент привлечет следующего партнера и будут выполнены условия — оба так же получают 2 мес. бесплатного обслуживания, максимальный срок акционного обслуживания — 24 месяца.
  4. В период действия акционного предложения «Влюбленные в бизнес» — с 10 по 24 февраля, оба партнера получают по 4 месяца бесплатного обслуживания счета.
  5. Приглашенный партнер оформляет кредит всеБИЗНЕС в течение 60 дней с момента открытия счета

  6. Действующий клиент — ФЛП получает вознаграждение 500 UAH на личный счет на карту физического лица в ПУМБ за открытие партнером кредита.

Больше информации — по этой ссылке.

Источник: Минфин
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