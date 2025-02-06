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6 февраля 2025, 11:46 Читати українською

Киев в прошлом году потратил на укрытие 2,4 миллиарда

В 2024 году Киев выделил 2,4 млрд грн на обустройство укрытий, улучшение пожарной безопасности в школах, подготовку их к зиме и создание учебных ячеек по предмету «Защита Украины». Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В 2024 году Киев выделил 2,4 млрд грн на обустройство укрытий, улучшение пожарной безопасности в школах, подготовку их к зиме и создание учебных ячеек по предмету «Защита Украины».
Фото: kyivcity.gov.ua

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Что известно

Благодаря этим мерам удалось создать 34 тыс. новых мест в хранилищах, что позволило увеличить количество детей, посещающих занятия очно.

«В настоящее время в столице строят 37 объектов двойного назначения. В случае опасности они станут укрытиями для учащихся, педагогов и жителей города», — сообщили в городской администрации.

В бюджете Киева на 2025 год предусмотрено 1,8 млрд грн, в том числе на строительство и обустройство укрытий.

В сообщении добавляют, что завершение этих объектов обеспечит еще 22,5 тыс. мест для безопасного пребывания школьников и педагогов

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Я_ __
Я_ __
6 февраля 2025, 11:58
#
Ну, якщо бюджет цей не роздували і дійсно переважна більшість зазначених коштів пішла на укриття — то новина добра, зараз це дійсно актуально, хотілося б, щоб було більше таких рішень від влади, направлених на безпеку громадян
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