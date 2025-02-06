В 2024 году Киев выделил 2,4 млрд грн на обустройство укрытий, улучшение пожарной безопасности в школах, подготовку их к зиме и создание учебных ячеек по предмету «Защита Украины». Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Киев в прошлом году потратил на укрытие 2,4 миллиарда
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Что известно
Благодаря этим мерам удалось создать 34 тыс. новых мест в хранилищах, что позволило увеличить количество детей, посещающих занятия очно.
«В настоящее время в столице строят 37 объектов двойного назначения. В случае опасности они станут укрытиями для учащихся, педагогов и жителей города», — сообщили в городской администрации.
В бюджете Киева на 2025 год предусмотрено 1,8 млрд грн, в том числе на строительство и обустройство укрытий.
В сообщении добавляют, что завершение этих объектов обеспечит еще 22,5 тыс. мест для безопасного пребывания школьников и педагогов
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