Киев в прошлом году потратил на укрытие 2,4 миллиарда

В 2024 году Киев выделил 2,4 млрд грн на обустройство укрытий, улучшение пожарной безопасности в школах, подготовку их к зиме и создание учебных ячеек по предмету «Защита Украины». Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Благодаря этим мерам удалось создать 34 тыс. новых мест в хранилищах, что позволило увеличить количество детей, посещающих занятия очно.

«В настоящее время в столице строят 37 объектов двойного назначения. В случае опасности они станут укрытиями для учащихся, педагогов и жителей города», — сообщили в городской администрации.

В бюджете Киева на 2025 год предусмотрено 1,8 млрд грн, в том числе на строительство и обустройство укрытий.

В сообщении добавляют, что завершение этих объектов обеспечит еще 22,5 тыс. мест для безопасного пребывания школьников и педагогов