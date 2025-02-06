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6 февраля 2025, 11:32 Читати українською

Прежде чем покупать Dogecoin или Ethereum, взгляните на эти 4 криптовалюты

Пока Dogecoin и Ethereum остаются в центре внимания, другие криптовалюты незаметно показывают значительный рост.
В этом материале рассматриваются четыре цифровых актива, которые могут предложить интересные инвестиционные возможности.
Исследование этих альтернатив может открыть новые перспективы в постоянно меняющемся мире криптовалют.

Пока Dogecoin и Ethereum остаются в центре внимания, другие криптовалюты незаметно показывают значительный рост.

Восхождение XYZ: мем-коин-боец, пробивающийся в криптоарену

Изображение выглядит как мультфильм, Человеческое лицо, одежда, снимок экранаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

XYZVerse — новый тяжеловес среди мем-коинов.
Признанный «Лучшим новым мем-проектом», он объединяет энергетику спорта и мем-культуру, привлекая миллионы фанатов.

Каждой легендарной истории нужен герой.
Не самый сильный, не самый большой, а тот, кто готов идти до конца.
Таким героем стал XYZepe — таинственный боец, преданный $XYZ холдер и верящий в успех проекта.
Его миссия — вывести XYZVerse в ТОП CoinMarketCap и навсегда вписать его в историю криптовалют.

🔥 Сообщество CMC поддерживает этого будущего чемпиона — 95% инвесторов уверены в успехе $XYZ!

Но великие победы не даются просто так — они завоевываются в бою.
✅ $XYZ уже прошёл 9 из 15 этапов пресейла.
✅ Быстро растущее сообщество ускоряет его движение к мощному взлету.

💰 Оценённый всего в $0.002, $XYZ — это ставка, которая того стоит.
📈 К концу пресейла его цена должна вырости до $0.1.
🥊 Битва ещё не окончена, но путь к славе уже намечен!

Чемпионы получают награды

В XYZVerse участники сообщества не просто наблюдатели — они получают вознаграждения в виде эирдропов токенов XYZ.
💎 Это игра, в которой самые преданные игроки выигрывают больше всего.

Путь к победе

✅ Продуманная токеномика
✅ Листинги на CEX и DEX
✅ Систематическое сжигание токенов

$XYZ создан для чемпионского забега.
Каждое действие усиливает его позиции, укрепляет цену
и объединяет сообщество инвесторов, которые знают, что это не просто мем-коин — это начало легенды.

🥊 XYZepe сражается за славу. Готов ли ты выйти на ринг?

Shiba Inu (SHIB)

🔹 Цена SHIB за неделю снизилась на 8%, за месяц — на 31%,
но за последние 6 месяцев она выросла почти на 15%.

📌 Текущий диапазон цены: $0.00001358 — $0.00001856
📌 Сопротивление: $0.00002161 (+16%)
📌 Поддержка: $0.00001165 (-14%)

📈 Технические индикаторы:
✅ MACD остаётся положительным, указывая на сохранение восходящего тренда
⚠️ RSI (63) приближается к зоне перекупленности — возможна коррекция цены

👉 В целом, SHIB демонстрирует потенциал роста, но может столкнуться с сопротивлением.

Solana (SOL)

🔹 SOL торгуется в диапазоне $182.37 — $234.56
🔹 За неделю падение на 9.72%, за месяц -4.09%,
но за 6 месяцев рост на 25.69%.

📈 Технические индикаторы:
✅ RSI — 44.54 (нейтральный уровень)
✅ Стохастик — 18.46 (указывая на перепроданность, возможен рост)
⚠️ MACD -0.9314 (медвежий сигнал)

📌 Поддержка: $161.36 (-11%)
📌 Сопротивление: $265.74 (+13%)

👉 Если Solana преодолеет сопротивление, следующая цель — $317.93.

Polkadot (DOT)

🔹 DOT сильно колебался в цене:
📉 За неделю -16.49%, за месяц -38.67%
📈 За 6 месяцев снижение всего -3.48% (стабильность в долгосрочной перспективе)

📌 Текущий диапазон: $4.51 — $6.15
📌 Сопротивление: $7.14
📌 Поддержка: $3.86 (если пробьётся вниз — возможен спад до $2.22)

📈 Технические индикаторы:
✅ RSI — 44.59 (нейтральный уровень)
⚠️ MACD -0.0352 (медвежий тренд)

👉 DOT остаётся под давлением, пока не преодолеет ключевые уровни сопротивления.

Хотя SHIB, SOL и DOT обладают перспективами, XYZVerse (XYZ) лидирует.

✅ Комбинация спорта и мемов
✅ Сообщество, движущее проект вперёд
✅ Цель — рост на 20 000%

🥇 XYZVerse стремится стать G.O.A.T мем-коинов!

📢 Дополнительная информация о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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