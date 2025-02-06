Standard Chartered прогнозирует биткоин по $500 тысяч через 3 года, Deribit уходит из рф: что нового

Сальвадор купил 11 биткоинов за один день

4 февраля власти Сальвадора расширили национальный биткоин-резерв сразу на 11 BTC (около $1,1 млн), в который раз отклонившись от стратегии покупать по одной монете в день.

Суммарно Сальвадор приобрел 6069 BTC по средней цене в $46 118. Общая стоимость монет составляет $596 млн.

В конце января в рамках договора с МВФ Конгресс Сальвадора одобрил внесение изменений в национальную криптостратегию с целью гарантировать «постоянство биткоина как законного платежного средства».

Криптобиржа Deribit объявила о прекращении деятельности в России

Криптовалютная биржа Deribit, предоставляющая услуги по торговле опционами и фьючерсами, объявила о прекращении деятельности в России. Платформа прекратит обслуживать жителей страны, а также ее резидентов из-за санкций Европейского Союза против России.

Известно, что материнская компания Deribit зарегистрирована в Нидерландах, поэтому эти санкции обязательны для биржи. Также в заявлении говорится, что пользоваться услугами Deribit не смогут:

граждане РФ, если у них нет второго гражданства страны европейской экономической зоны (ЕЭС) или Швейцарии и они не проживают там;

лица, живущие в России, если у них нет гражданства страны ЕЭС или Швейцарии;

компании, зарегистрированные в России.

Криптотрейдер под псевдонимом TradeDucky в X (ранее Twitter) поделился электронным письмом, которое получили клиенты Deribit.

«Мы приняли решение о прекращении деловых отношений, которое вступит в силу 29 марта 2025 года, через день после предстоящего квартального закрытия», — говорится в письме.

С 17 февраля пользователи из России могут только закрывать позиции, или размещать новые ордера, «которые будут признаны снижающими риски». Все открытые позиции будут закрыты 29 марта, а возможность вывода активов не ограничат.

Crypto.com выпустит стейблкоин и ETF на Cronos

Согласно опубликованной дорожной карте, в третьем квартале 2025 года криптобиржа Crypto.com намерена выпустить собственный стейблкоин. На четвертый квартал запланирован запуск ETF для нативного токена проекта Cronos (CRO).

Компания не озвучивала деталей об ожидаемых продуктах.

Нововведение — часть инициативы по улучшению «всех аспектов пользовательского опыта», включая предложение «широчайшего спектра услуг по инвестированию», отметил представитель биржи в комментарии для Cointelegraph.

В январе Crypto.com получила предварительное одобрение на лицензию в рамках MiCA, которая позволит компании оказывать услуги в Европейской экономической зоне.

Ряд других крупных криптобирж уже запустили собственные стейблкоин-проекты.

Биткоин достигнет $500 000 до того, как Трамп покинет пост президента США — Standard Chartered

Цена биткоина взлетит к отметке в $500 000 до того, как Дональд Трамп покинет пост президента США. Об этом сообщает Decrypt со ссылкой на прогноз аналитиков банка Standard Chartered.

Отмечается, что такой рост цены первой криптовалюты станет результатом более благоприятной регуляторной среды и расширения доступа к активу благодаря биткоин-фондам.

По мнению экспертов, биткоин достигнет $200 000 в 2025 году, $300 000 в 2026 году, $400 000 в 2027 году и $500 000 в 2028 году.

«Основной причиной, почему Standard Chartered считает, что биткоин имеет простор для роста, является расширение доступа инвесторов после введения спотовых биткоин-ETF», — говорится в заявлении.

Руководитель отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик добавил, что регуляторная среда в США становится более благоприятной. Он также отметил отмену Бюллетеня SAB 121, который предусматривал обязательства для криптокомпаний отражать цифровые активы клиентов как собственные обязательства как важный шаг для отрасли.