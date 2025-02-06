Курс валют на 6 февраля: доллар в банках потерял восемь копеек

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 8 копеек. Евро прибавило 10 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке снизился на 6 копеек, а в продаже на 5 копеек. Евро потеряло 7 копеек в покупке и не изменилось в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,97 грн, евро покупают за 43,10 грн, а продают за 43,76 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,64−41,66, евро — 43,43−43,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,57−41,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,16−43,19 грн/евро.

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