Укрэнерго ввело в ряде областей аварийные отключения света

В Полтавской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Экстренные отключения

«По команде „Укрэнерго“ в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сообщение «Полтаваоблэнерго» графики отключений применили и в Полтавской области.

Об аварийных отключениях сообщили и в Сумской области.