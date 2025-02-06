В Полтавской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Укрэнерго ввело в ряде областей аварийные отключения света
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Экстренные отключения
«По команде „Укрэнерго“ в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сообщение «Полтаваоблэнерго» графики отключений применили и в Полтавской области.
Об аварийных отключениях сообщили и в Сумской области.
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Источник: Минфин
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