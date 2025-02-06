Украинские еврооблигации в среду, 5 февраля, выросли из-за спекуляций относительно возможного движения в мир. Об этом пишет Bloomberg.
Украинские еврооблигации растут на спекуляциях относительно возможного движения к миру
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Долларовые облигации со сроком погашения в 2035 и 2036 годах торговались на самых высоких уровнях с момента выпуска в прошлом году.
Рост еврооблигаций
В ноябре 2024 года украинские еврооблигации подскочили на 12% из-за надежд инвесторов, что победа Дональда Трампа на выборах приведет к прекращению российско-украинской войны и увеличит способность Украины выплачивать долги кредиторам.
Облигации Украины с погашением в 2036 году выросли с 44 до 49 центов за доллар за последний месяц, ВВП-варранты выросли еще резче. Облигации «Укрэнерго» выросли более чем на 160% до 67 центов за доллар, несмотря на атаки россии на энергетическую инфраструктуру.
Отмечается, что рост произошел лишь через два месяца после того, как Киев завершил реструктуризацию более $20 млрд долга в рамках одной из самых быстрых и крупнейших процедур государственного долга в современной истории.
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