За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 240 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 845 310 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 февраля: 1240 российских оккупантов, 18 танков и 83 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около/ about 845310 (+1240) человек,
- танков — 9965 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 20737 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 22753 (+46) ед,
- РСЗО — 1271 (+2) ед,
- средства ПВО — 1055 (+2) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 24185 (+83),
- крылатые ракеты — 3054 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 36211 (+133) ед,
- специальная техника — 3737 (+2)
Источник: Минфин
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