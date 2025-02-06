Зеленский раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями

Президент Владимир Зеленский подверг критике завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Контроль за ценами

Глава государства подчеркнул, что контроль за ценами на жизненно важные товары, в частности, медикаменты, является ответственностью правительства, Антимонопольного комитета и министра здравоохранения.

«То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, совершенно недопустимо», — заявил Зеленский.

По его словам, он провел совещание с ответственными должностными лицами, однако до сих пор не получил конкретных предложений.

«Я устал ждать соответствующих решений. Времени немного. Все, что нужно сделать, вполне понятно. Если решений для доступности лекарства не будет, будут кадровые решения», — отметил президент.