Президент Владимир Зеленский подверг критике завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
Зеленский раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями
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Контроль за ценами
Глава государства подчеркнул, что контроль за ценами на жизненно важные товары, в частности, медикаменты, является ответственностью правительства, Антимонопольного комитета и министра здравоохранения.
«То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, совершенно недопустимо», — заявил Зеленский.
По его словам, он провел совещание с ответственными должностными лицами, однако до сих пор не получил конкретных предложений.
«Я устал ждать соответствующих решений. Времени немного. Все, что нужно сделать, вполне понятно. Если решений для доступности лекарства не будет, будут кадровые решения», — отметил президент.
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Комментарии - 6
А то что курс доллара летит вверх и из-за этого дорожают импортные лекарства у него в голову не приходило? Может стоит что-то с экономикой сделать. Гос регулирование цен никогда к добру не приводило.
С тем же успехом можно дать указ Сырскому закончить войну.
воно думає, що може бізнесу вказувати яку ціну встановлювати))
«С тем же успехом можно дать указ Сырскому закончить войну.»
Словами класика:-Бо будуть кадрові рішення)) © найпотужніший лідер сучасності і всіх часів)))
АХХАХАХАХАХАХ, прокинувся не запізнився))