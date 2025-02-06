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6 февраля 2025, 9:01 Читати українською

Зеленский раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями

Президент Владимир Зеленский подверг критике завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Президент Владимир Зеленский подверг критике завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.
Фото: depositphotos

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Контроль за ценами

Глава государства подчеркнул, что контроль за ценами на жизненно важные товары, в частности, медикаменты, является ответственностью правительства, Антимонопольного комитета и министра здравоохранения.

«То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, совершенно недопустимо», — заявил Зеленский.

По его словам, он провел совещание с ответственными должностными лицами, однако до сих пор не получил конкретных предложений.

«Я устал ждать соответствующих решений. Времени немного. Все, что нужно сделать, вполне понятно. Если решений для доступности лекарства не будет, будут кадровые решения», — отметил президент.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+90
Strain
Strain
6 февраля 2025, 9:27
#
Диктатурой в зачаточном состоянии попахивает.

А то что курс доллара летит вверх и из-за этого дорожают импортные лекарства у него в голову не приходило? Может стоит что-то с экономикой сделать. Гос регулирование цен никогда к добру не приводило.

С тем же успехом можно дать указ Сырскому закончить войну.
+
+41
Я_ __
Я_ __
6 февраля 2025, 9:49
#
Strain

воно думає, що може бізнесу вказувати яку ціну встановлювати))

«С тем же успехом можно дать указ Сырскому закончить войну.»

Словами класика:-Бо будуть кадрові рішення)) © найпотужніший лідер сучасності і всіх часів)))
+
+15
Rubi0
Rubi0
6 февраля 2025, 11:01
#
Он наверное думает что лекарства как 100 лет назад прям в аптеках делают)))
+
+15
Я_ __
Я_ __
6 февраля 2025, 9:31
#
«Голова держави наголосив, що контроль за цінами на життєво важливі товари»

АХХАХАХАХАХАХ, прокинувся не запізнився))
+
+113
Moonlighter
Moonlighter
6 февраля 2025, 10:09
#
У жены скумбрия по 8 грн за кг была, наверное эта семейка впервые за 15 лет в аптеку зашла?
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
6 февраля 2025, 10:51
#
Бацька вам покаже кузькіну мать!
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