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6 февраля 2025, 8:26 Читати українською

Минфин: Налоговая и таможня в январе перевыполнили план более чем на 10 млрд грн

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 128,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 128,2 млрд гривен.
Фото: depositphotos

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Основные поступления

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

  • 37,5 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 53,0 млрд грн, возмещено — 15,5 млрд грн);
  • 36,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 24,1 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 15,9 млрд грн — акцизного налога;
  • 4,2 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 2,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 2,0 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 114,8% (+9,8 млрд грн), Государственной таможенной службой — 100,8% (+0,4 млрд грн).

В целом, по итогам января 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 282,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета составили 352,9 млрд грн, в том числе общего фонда — 213,3 млрд грн.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе 2025 года составили 46,1 млрд гривен.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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