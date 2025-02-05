Минфин в январе привлек 29,5 миллиарда от продажи ОВГЗ

Министерство финансов в январе 2025 года привлекло в государственный бюджет 29,5 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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По состоянию на 31 января, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,85 трлн гривен. Наибольшая часть находится у коммерческих банков (47,4%) и НБУ (36,6%). Доля юридических и физических лиц — 9,6% и 4,2% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,1%, страховых компаний — 1,1%, а территориальных общин — 0,02%.

Объем инвестиций физических лиц за год (31 января 2025 года по 31 января 2024 года) вырос на 25%, юридических лиц — на 17%.

В то же время доля юридических и физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом и составляет к концу января 2025 года 9,6% и 4,2% соответственно (в январе 2024 года — 9,2% и 3,6% соответственно).

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в январе равнялась 14,89%.

В целом во время военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов привлекло почти 1,5 трлн грн в эквиваленте.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.