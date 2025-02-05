Курс валют на вечер 5 февраля: доллар на межбанке подешевел

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упало на 16 копеек в покупке и продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 5 февраля Закрытие 5 февраля Изменения доллар 41,68/41,71 41,57/41,62 11 /9 евро 43,35/43,38 43,35/43,38 0/0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,05 грн. Евро покупают за 43,00 грн., а продают за 43,73 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,70−41,71, евро — 43,50−43,65 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.