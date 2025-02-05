К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упало на 16 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 5 февраля: доллар на межбанке подешевел
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Открытие 5 февраля
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Закрытие 5 февраля
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Изменения
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41,68/41,71
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41,57/41,62
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11 /9
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43,35/43,38
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43,35/43,38
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0/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,05 грн. Евро покупают за 43,00 грн., а продают за 43,73 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,70−41,71, евро — 43,50−43,65 грн.
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Источник: Минфин
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