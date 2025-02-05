Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще девять кейсов. Всего в перечне находится 401 scam-проект. Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Нацкомиссия обновила список сомнительных проектов
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Какие проекты вошли в список
В список вошли:
- Forhbw
- CryptoKeying
- Школа трейдинга Бориса Купера
- AvangardBroker
- Industrial Trading
- Buleto
- AI Auto Sale
- Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund
- GenesisFX
Полный перечень проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
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Источник: Минфин
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