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5 февраля 2025, 18:33 Читати українською

Apple может ожидать антимонопольное расследование в Китае

Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) уже долгое время изучает деятельность Apple и ведет переговоры с компанией по этому вопросу. Особое внимание регуляторы обращают на 30-процентную комиссию по покупкам в приложениях и ограничения использования альтернативных платежных систем. Об этом пишет Bloomberg.

Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) уже долгое время изучает деятельность Apple и ведет переговоры с компанией по этому вопросу.
Фото Pixabay

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Что известно

Китайские регуляторы обеспокоены тем, не являются ли комиссии Apple завышенными для местных разработчиков. Они также анализируют, не ограничивает ли запрет посторонних магазинов приложений и платежных методов конкуренцию и не наносит ли это вред китайским потребителям.

По словам источников Bloomberg, если Apple не пойдет на уступки и не изменит своей политики, правительство Китая может инициировать официальное антимонопольное расследование.

Переговоры между Apple и китайскими регуляторами возникли на фоне давних споров между компанией и разработчиками, включая Tencent и ByteDance. Сообщалось, что Apple давила на эти компании, требуя изменений в их популярных приложениях, чтобы закрыть лазейки, позволявшие им избегать уплаты 30-процентной комиссии.

Подробности

Ситуация обострилась на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем. Расследование по Apple совпало с объявлением об официальном расследовании деятельности Google в Китае, что было сделано почти одновременно с введением США новых пошлин на китайские товары.

Позиция Apple в Китае особенно уязвима, поскольку страна является основным производственным центром для iPhone и вторым по величине рынком сбыта продукции компании после США.

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Источник: Минфин
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