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5 февраля 2025, 17:05 Читати українською

В правительстве обновили перечень освобожденных от налогообложения товаров и услуг

Кабинет министров Украины расширил возможности для оказания благотворительной помощи, обновив перечень освобождаемых от налогообложения товаров и услуг. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кабинет министров Украины расширил возможности для оказания благотворительной помощи, обновив перечень освобождаемых от налогообложения товаров и услуг.
Фото Pixabay

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Что известно

Новая редакция постановления правительства «Об утверждении перечня средств, товаров (работ, услуг), сумма (стоимость) благотворительной помощи для закупки или в виде которых не включается в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физических лиц» позволяет без налогообложения ввозить в Украину транспортные средства, доставляемые волонтерами.

«Сам перечень сокращен с 500 до 133 позиций. В то же время он содержит десятки новых позиций, необходимых для защитников и защитниц, а также внутренне перемещенных лиц. В частности, беспилотных систем, средств РЭБ и РЭР, комплектующие к ним, а еще средств тактической медицины», — отметили в ведомстве.

Подробности

В Минсоцполитике сообщили, что обновленное постановление также предусматривает новую позицию «Медицинские услуги» и «Услуги по образованию и науке».

«Это означает, что участники боевых действий, военнослужащие, ветераны и ВПЛ будут иметь дополнительные возможности пользоваться медицинскими и образовательными услугами, которые покрываются за счет уплаченных средств благотворителями на специальных (льготных условиях)», — добавили в министерстве.

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Источник: Минфин
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