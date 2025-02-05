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5 февраля 2025, 16:44 Читати українською

Пожары в Лос-Анджелесе стали второй самой дорогой природной катастрофой в истории США

Экономический ущерб от пожаров, охвативший Лос-Анджелес в январе, составляет от $95 до $164 млрд, что потенциально делает пожары вторым по стоимости стихийным бедствием в истории США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отчета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Экономический ущерб от пожаров, охвативший Лос-Анджелес в январе, составляет от $95 до $164 млрд, что потенциально делает пожары вторым по стоимости стихийным бедствием в истории США.
Фото: скриншот с видео

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Пожары, загоревшиеся 7 января, унесли жизни по меньшей мере 29 человек, сожгли более 15 000 гектаров и уничтожили 16 000 зданий, в том числе 11 000 отдельных жилых домов.

Сообщается, что застрахованный ущерб оценивается в $75 млрд. Катастрофа снизит валовой внутренний продукт Лос-Анджелеса в 2025 году на $4,6 млрд или около 0,5%.

По оценке экономистов, пожары в Лос-Анджелесе будут второй самой дорогой катастрофой в истории США после урагана Катрина, пронесшегося через Новый Орлеан в 2005 году.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, этот шторм нанес ущерб на $200 млрд с учетом инфляции на сегодня.

Самым дорогим лесным пожаром в Калифорнии стал пожар Кемп-Файер (Camp Fire) 2018 года, нанесший ущерб на $30 млрд.

Оценки и методологии расчета потерь от пожаров сильно отличаются. Оценка Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе включает в себя прямые потери имущества, а также затраты на очистку и восстановление инфраструктуры, такой как дороги, мосты и канализационные системы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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