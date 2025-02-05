Золото в дефиците: «золотая лихорадка» в США влияет на Лондон

Стремительный рост спроса на золото в Соединенных Штатах Америки создал значительный дефицит этого драгоценного металла на лондонском рынке. Инвесторы активно скупают золото из-за опасений относительно возможных торговых пошлин в США, что привело к нехватке металла в Лондоне. Об этом пишет FT.

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По информации Financial Times, опубликованной 5 февраля, запасы золота на Нью-Йоркской бирже Comex с ноября месяца выросли на 88%, в то время как в Лондоне ощущается серьезная нехватка этого драгоценного металла. Эта ситуация привела к задержкам в получении золота из Банка Англии, а годовая процентная ставка на его краткосрочную аренду взлетела до 10% по сравнению с предыдущими 2−3%.

Усиленный спрос на золото объясняется страхами по поводу глобальной торговой войны, что уже привело к значительному росту цены на золото — с начала года она поднялась более чем на 8%, достигнув рекордного уровня в 2845 долларов за тройскую унцию.

Эксперты считают, что политическая и экономическая нестабильность, связанная с политикой администрации Трампа, будет способствовать сохранению высокого спроса на золото. Несмотря на новые рекордные цены, ожидается, что темпы роста стоимости золота в этом году будут несколько ниже, чем в 2024 году, когда они подскочили на 26%.