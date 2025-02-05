В январе через НБУ на армию задонатили рекордную сумму

В январе 2025 года на специальный счет Национального банка Украины (НБУ), открытый для финансирования нужд обороны, поступило более 11,7 миллиарда гривен. В то время как поступления за весь 2024 год составили около 16 миллиардов гривен. Об этом сообщил НБУ.

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Основные цифры:

В январе 2025 года из спецсчета было направлено более 5,4 миллиарда гривен на нужды сил обороны.

По состоянию на 1 февраля 2025 г. остаток на счете составляет более 18,3 миллиарда гривен.

С начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 61,8 миллиарда гривен в эквиваленте.

Источники финансирования

Денежные средства поступали как от украинских граждан и предприятий, так и от международного сообщества. Среди стран-доноров: США, Великобритания, Германия, Швеция, Финляндия, Польша, Швейцария, Норвегия, Австралия, Франция, Канада, Болгария, Гонконг и многих других.

Более 40,9 миллиарда гривен в эквиваленте поступило в виде иностранной валюты, включая доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, китайские юани, иены, швейцарские франки, злотые и австралийские доллары.