В январе 2025 года на специальный счет Национального банка Украины (НБУ), открытый для финансирования нужд обороны, поступило более 11,7 миллиарда гривен. В то время как поступления за весь 2024 год составили около 16 миллиардов гривен. Об этом сообщил НБУ.
В январе через НБУ на армию задонатили рекордную сумму
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Основные цифры:
- В январе 2025 года из спецсчета было направлено более 5,4 миллиарда гривен на нужды сил обороны.
- По состоянию на 1 февраля 2025 г. остаток на счете составляет более 18,3 миллиарда гривен.
- С начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 61,8 миллиарда гривен в эквиваленте.
Источники финансирования
Денежные средства поступали как от украинских граждан и предприятий, так и от международного сообщества. Среди стран-доноров: США, Великобритания, Германия, Швеция, Финляндия, Польша, Швейцария, Норвегия, Австралия, Франция, Канада, Болгария, Гонконг и многих других.
Более 40,9 миллиарда гривен в эквиваленте поступило в виде иностранной валюты, включая доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, китайские юани, иены, швейцарские франки, злотые и австралийские доллары.
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Комментарии - 1
Тобто, нам партнери надають зброю різноманітну, гроші на різні потреби, окрім цього люди сплачують податки, а ще люди донатять мільярдами, а потім найпотужніший заявляє, що в нас 14 бригад неозброєні, ммм, тепер зрозуміло, ну, в принципі все «логічно», напевно донатять мало, значить треба ще податки підняти і партнерів просити ще більше зброї і грошей надавати, бо щось мільярди доларів надали, зброї різної, люди податками і донатами платять, і якось воно все до солдат на полі бою, на жаль, не доходить, може проблема не в кількості і розмірах донатах, а в тому, що хтось з казнокрадів пише 2, а 10 в голові собі відкладає на маєток)