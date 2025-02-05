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5 февраля 2025, 14:32 Читати українською

В январе через НБУ на армию задонатили рекордную сумму

В январе 2025 года на специальный счет Национального банка Украины (НБУ), открытый для финансирования нужд обороны, поступило более 11,7 миллиарда гривен. В то время как поступления за весь 2024 год составили около 16 миллиардов гривен. Об этом сообщил НБУ.

В январе 2025 года на специальный счет Национального банка Украины (НБУ), открытый для финансирования нужд обороны, поступило более 11,7 миллиарда гривен.
Фото Генштаба ВСУ

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Основные цифры:

  • В январе 2025 года из спецсчета было направлено более 5,4 миллиарда гривен на нужды сил обороны.
  • По состоянию на 1 февраля 2025 г. остаток на счете составляет более 18,3 миллиарда гривен.
  • С начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 61,8 миллиарда гривен в эквиваленте.

Источники финансирования

Денежные средства поступали как от украинских граждан и предприятий, так и от международного сообщества. Среди стран-доноров: США, Великобритания, Германия, Швеция, Финляндия, Польша, Швейцария, Норвегия, Австралия, Франция, Канада, Болгария, Гонконг и многих других.

Более 40,9 миллиарда гривен в эквиваленте поступило в виде иностранной валюты, включая доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, китайские юани, иены, швейцарские франки, злотые и австралийские доллары.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
Я_ __
Я_ __
5 февраля 2025, 15:31
#
«У січні 2025 року на спеціальний рахунок Національного банку України (НБУ), відкритий для фінансування потреб оборони, надійшло понад 11,7 мільярда гривень.»

Тобто, нам партнери надають зброю різноманітну, гроші на різні потреби, окрім цього люди сплачують податки, а ще люди донатять мільярдами, а потім найпотужніший заявляє, що в нас 14 бригад неозброєні, ммм, тепер зрозуміло, ну, в принципі все «логічно», напевно донатять мало, значить треба ще податки підняти і партнерів просити ще більше зброї і грошей надавати, бо щось мільярди доларів надали, зброї різної, люди податками і донатами платять, і якось воно все до солдат на полі бою, на жаль, не доходить, може проблема не в кількості і розмірах донатах, а в тому, що хтось з казнокрадів пише 2, а 10 в голові собі відкладає на маєток)
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