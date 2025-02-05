Пока DOGE и SHIB буксуют, DOGEN готовится к взрыву после листинга

Пока популярные мем-коины Dogecoin и Shiba Inu переживают спад, на крипто-арене появляется новый претендент.

DOGEN — перспективный токен, который уже вызывает огромный ажиотаж перед своим листингом.

Ожидания высоки: аналитики прогнозируют рост на 10 000%.

Криптосообщество внимательно следит за DOGEN, задаваясь вопросом — сможет ли он превзойти ожидания и принести невероятные прибыли?

Alpha мем-коин DOGEN взлетает на Луну после громкого листинга!

DOGEN, недавно привлекший внимание крипто-сообщества своим смелым образом мощного мем-коина для альфа-лидеров, был листингован 4 февраля.

Этот листинг произошел в идеальный момент, ведь крипторынок стоит на пороге масштабного бычьего ралли, поддержанного благоприятными геополитическими факторами.

💥 Один из членов сообщества уже назвал его «DOGE на стероидах»,

и DOGEN действительно имеет потенциал повторить успех Dogecoin, который с момента запуска вырос на 66 000%!

🔥 Те, кто приобрёл $DOGEN на пресейле, получили выгодную цену. Но ещё не поздно — аналитики ожидают дальнейший рост! 🔥

DOGEN: сообщество с реальной ценностью

DOGEN — это не просто краткосрочный хайп, а растущее движение,

объединяющее крупную команду альфа-лидеров, готовых захватить рынок.

Этот токен предлагает реальную ценность, включая эксклюзивные бонусы и маркетинговые кампании для ранних инвесторов.

DOGEN — это шанс стать частью чего-то действительно большого.

📢 DOGEN уже собрал $5,5 млн на пресейле и привлёк почти 20 000 участников.

Эта мощная поддержка создаёт прочную основу для успешного роста токена.

💰 Приватный пресейл $DOGEN завершён, но теперь токен можно купить за SOL на ведущих криптобиржах!

🚀 DOGEN взлетает на Луну! Присоединяйтесь к миссии и не упустите свой шанс! 🚀

Dogecoin: мем-коин, который стал феноменом крипторынка

Dogecoin — это криптовалюта, запущенная в 2013 году как шуточная альтернатива традиционным цифровым активам.

Её логотипом стал знаменитый мем с собакой породы сиба-ину.

🔹 В отличие от Bitcoin, у Dogecoin нет ограничения по количеству монет.

🔹 Каждую минуту в оборот поступает 10 000 новых DOGE.

🎯 Первоначально Dogecoin воспринимался как мем, но в 2021 году он стал одной из топовых криптовалют по рыночной капитализации.

💥 Основные факторы роста:

✅ Активная поддержка сообщества

✅ Продвижение в соцсетях

✅ Популярность среди крупных инвесторов, таких как Илон Маск

📈 В текущем рыночном цикле DOGE остаётся привлекательным активом,

благодаря сильному комьюнити и узнаваемости.

Shiba Inu (SHIB): мем-коин на базе Ethereum с растущим потенциалом

Shiba Inu (SHIB) — это криптовалюта, вдохновлённая Dogecoin, но работающая на блокчейне Ethereum.

🔹 Запущена в августе 2020 года анонимным разработчиком Рёши (Ryoshi).

🔹 Первоначальное предложение составляло 1 квадриллион токенов.

📢 Половину всех токенов передали сооснователю Ethereum Виталику Бутерину.

🔹 Он пожертвовал большую часть на борьбу с COVID-19 в Индии и сжёг 40% от общего количества SHIB.

💡 Это резко повысило узнаваемость проекта.

🚀 SHIB использует Ethereum, что позволяет ему развивать экосистему:

✅ ShibaSwap — децентрализованная биржа

✅ NFT-платформа и DAO для голосования

📈 Эти нововведения могут повысить привлекательность SHIB на рынке.

Вывод

Хотя DOGE и SHIB обладают потенциалом, их краткосрочные перспективы выглядят менее впечатляюще.

🔺 DOGEN, напротив, готов к мощному росту.

✔️ Прогнозируемый рост: 700% к концу пресейла

✔️ Потенциал роста в 1000 раз в ближайший альткоин-сезон

📢 DOGEN следует по пути BONK, WIF и Popcat, создавая мощное сообщество и предлагая реальные выгоды для ранних инвесторов.

📢 Официальные ресурсы DOGEN