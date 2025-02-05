После синхронизации энергосистем балтийских стран с континентальной Европой, которая состоится 9 февраля, Калининградская область россии окажется в энергетической изоляции, работая без внешних подключений к другим электросетям. Об этом пишет Euractiv, передаёт Лига.
Калининградскую область отрежут от энергосистемы рф
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Этот регион имеет стратегическое значение для россии, ведь там размещены ракеты «Искандер», способные нести ядерные боеголовки и базируется значительная часть российского Балтийского флота.
До настоящего времени эксклав оставался подключенным к подконтрольной москве электросети, но ситуация изменится уже на этой неделе.
«После синхронизации Балтийской энергосистемы с континентальной Европой Калининградская область будет работать в островном режиме», — говорится в комментарии литовского сетевого оператора Litgrid, который вместе со своими балтийскими коллегами отвечает за разрыв сети.
Страны Балтии намерены отключить все подключения к россии и Беларуси и демонтировать линии электропередачи.
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Комментарии - 4
Это отсоединение было плановым.