Калининградскую область отрежут от энергосистемы рф

После синхронизации энергосистем балтийских стран с континентальной Европой, которая состоится 9 февраля, Калининградская область россии окажется в энергетической изоляции, работая без внешних подключений к другим электросетям. Об этом пишет Euractiv, передаёт Лига.

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Этот регион имеет стратегическое значение для россии, ведь там размещены ракеты «Искандер», способные нести ядерные боеголовки и базируется значительная часть российского Балтийского флота.

До настоящего времени эксклав оставался подключенным к подконтрольной москве электросети, но ситуация изменится уже на этой неделе.

«После синхронизации Балтийской энергосистемы с континентальной Европой Калининградская область будет работать в островном режиме», — говорится в комментарии литовского сетевого оператора Litgrid, который вместе со своими балтийскими коллегами отвечает за разрыв сети.

Страны Балтии намерены отключить все подключения к россии и Беларуси и демонтировать линии электропередачи.