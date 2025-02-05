Почтовая служба США объявила о временном прекращении приема посылок из Китая и Гонконга после того, как президент Дональд Трамп на этой неделе отменил торговую льготу, которой пользовались розничные компании, такие как Temu и Shein, для беспошлинного отправления малых посылок в США. Об этом сообщает Reuters.
Почтовая служба США приостанавливает отправку посылок из Китая и Гонконга
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Администрация Трампа ввела дополнительную 10% пошлину на китайские товары, которая вступила в силу 4 февраля, а также закрыла лазейку в таможенном законодательстве, известную как правило «de minimis».
Эта норма позволяла импортерам и покупателям избегать уплаты таможенных пошлин на посылки стоимостью до $800.
Дополнительные пошлины и отмена «de minimis» произошли после неоднократных предупреждений Трампа о том, что Пекин делает недостаточно для того, чтобы остановить поток фентанила (опасного синтетического опиоида) в США.
Ранее Reuters сообщало, что китайские поставщики использовали беспошлинные отправки для экспорта химических компонентов фентанила, маскируя их под электронику и другие дешевые товары.
В USPS заявили, что новые ограничения не будут касаться писем и так называемых «flats» — почтовых отправлений размером до 38 см в длину и 1,9 см в толщину. В то же время, служба не прокомментировала, связано ли это решение непосредственно с отменой «de minimis» для Китая и других стран.
«По нашему мнению, USPS понадобится определенное время, чтобы разработать механизм взимания новых налогов, прежде чем разрешить китайским посылкам снова поступать в США», — отметила Челси Там, старший аналитик Morningstar.
По ее словам, в 2024 году через de minimis ежедневно поступало 4 миллиона посылок.
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