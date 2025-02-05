В Украине впервые водителя ограничили в праве вождения авто из-за нарушения правил военного учета

В Украине зафиксирован первый случай, когда человека ограничили в праве управлять автомобилем из-за нарушения правил военного учета. Такое решение вынес суд в Ровенской области на обращение ТЦК. Об этом сообщает Опендатабот.

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Отмечается, что найдено по меньшей мере 41 судебное дело по ограничению прав на управление авто из-за нарушения правил военного учета.

Сейчас в большинстве случаев суды возвращают дела назад — однако это связано только с проблемами оформления исков, в частности, неуплатой ТЦК судебного сбора.

«ТЦК, как государственные органы, могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам — ведь нововведения в законодательство о мобилизации состоялись в середине 2024 года. Следует понимать, что эта ситуация временная — поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах», — комментирует адвокат Валентина Слободянюк.

Впрочем, уже есть случай, когда суд удовлетворил иск ТЦК. Водителя впервые временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил военного учета — пока он не выполнит требования ТЦК или как это требование не будет отозвано.

Адвокат отмечает, что ограничение в праве управления автомобилем не является нововведением для наших граждан. К примеру, такую меру влияния активно практикуют государственные и частные исполнители в отношении должников по алиментам.

Отметим, что судебные решения по таким делам полностью обезличены — в них не указываются стороны процесса, что не позволяет проверить наличие дела относительно себя.

Украинцы могут узнать, есть ли против них подобные иски, только через судебные услуги в приложении «Дия» или в электронном кабинете системы «єСуд».