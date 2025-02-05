Биткоин в момент просел до $96 330, за два месяца клиенты Coinbase потеряли $65 млн: что нового

Биткоин опускался до $96 330 на фоне выступления «криптоцаря» Дэвида Сакса

В ночь с 4 на 5 февраля 2025 года цена первой криптовалюты падала до отметки около $96 000. Впоследствии актив вырос до $98 830. На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $97 800.

Отметим, что биткоин подвергся падению на фоне выступления «криптоцаря» Дэвида Сакса, который высказался по поводу сектора криптовалют. Чиновник заявил о работе над законопроектом по стейблкоинам и их потенциалу обеспечить доминирование доллара США на международном уровне.

Также Сакс сказал, что биткоин-резерв — это одна из первых вещей, которую рассмотрят в суверенном фонде благосостояния. Однако он не стал комментировать создание крипторезерва, как того многие ожидали.

Кроме того, в интервью CNBC директор по искусственному интеллекту и криптовалют в Белом доме назвал биткоин «прекрасным средством сбережения».

Объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на крипторынке превысил $360 млн в сутки, по данным CoinGlass.

В США обвинили канадца в мошенничестве с криптовалютами около $65 миллионов

Федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке обнародовал обвинительный акт по обвинению 22-летнего гражданина Канады Андена Меджедовича в мошенничестве, компьютерном изломе и попытке вымогательства, связанных с кражей около $65 млн в криптовалюте с децентрализованных платформ KyberSwa.

Согласно заявлению правоохранителей, в октябре 2021 года он использовал манипулятивную торговлю для эксплуатации двух пулов ликвидности Indexed Finance, с помощью которой похитил около $16,5 млн в криптовалютах из пулов инвесторов.

Позже, в 2023 году, Меджедович спланировал и реализовал схему, направленную на использование уязвимостей в протоколе KyberSwap, чтобы украсть у инвесторов около $49 млн в криптовалютах из 77 пулов ликвидности KyberSwap на шести публичных блокчейнах, свидетельствуют данные стороны обвинения.

Кроме того, утверждается, что он пытался отмыть украденные средства, используя кросчейн-мосты для перемещения криптовалют, а также криптомиксер для маскировки источника цифровых активов.

Tether создаст ИИ-приложение для биткоин-кошельков

Один из отделов Tether — Data — разрабатывает несколько приложений на базе ИИ. Среди них переводчик, голосовой помощник и ассистент для биткоин-кошельков. Об этом сообщил CEO компании Паоло Ардоино.

В апреле 2024 г. эмитент USDT провел реорганизацию структуры на четыре подразделения с целью выхода на новые направления.

Отдел Tether Data специализируется на разработке и стратегических инвестициях в новые технологии типа искусственного интеллекта и одноранговых платформ.

В ближайшее время компания запустит SDK-платформу для ИИ с открытым исходным кодом, построенную на базе Bare. Она способна работать на любом устройстве, включая бюджетные и высокопроизводительные смартфоны, ноутбуки, мощные серверы и их кластеры.

Продукты Tether Data ориентированы на локальную работу, конфиденциальность и самостоятельное хранение данных и денег.

Ранее фирма представила ИИ-агента, работающего без централизованных API или облака, способного обрабатывать платежи в стейблкоине и BTC.

За два месяца клиенты криптобиржи Coinbase потеряли более $65 миллионов из-за скамеров

С декабря 2024 по январь 2025 года пользователи криптовалютной биржи Coinbase потеряли более $65 млн из-за мошенничества с использованием социальной инженерии. Об этом сообщил ончейн-детектив ZachXBT.

Одна из жертв обратилась к расследователю с заявлением о краже около $850 000. Анализ движения средств обнаружил адрес, на котором были консолидированы средства, похищенные в результате более 25 краж с платформы Coinbase.

«Мошенник воспользовался личной информацией, украденной из закрытых баз данных, чтобы убедить жертву в наличии несанкционированных попыток входа в ее учетную запись», — рассказал ZachXBT.

На следующем этапе злоумышленник отправляет фейковое письмо от имени биржи, в котором жертве предлагается добавить определенный адрес в белый список и перевести на него средства. Сообщение содержало ссылку на поддельный сайт, почти полностью копировавший оригинальную платформу Coinbase.

По словам ZachXBT, упомянутые им суммы ущерба в $65 млн за два месяца и $300 млн в год «намного ниже» фактических, поскольку не учитывают иски, поданные в службу поддержки и полиции.