В среду на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 3 копейки. Евро прибавило 15 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.
Курс валют на 5 февраля: доллар в банках подешевел на пять копеек, а евро прибавило 20 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках по покупке снизился на 5 копеек, а в продаже на 4 копейки. Евро прибавило 10 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−42,07 грн., евро покупают за 42,95 грн, а продают за 43,70 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,78, евро — 43,40−43,65 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,68−41,71 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,35−43,38 грн/евро.
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