ЕС может ввести пошлину в 50% на китайские аккумуляторы

Новый доклад Европейской инициативы по энергетической безопасности (EIES) выявил, что Европа на несколько лет отстает от Китая в сфере электромобилей и аккумуляторов, пишет S&P Global.

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Что известно

На этом фоне предлагается несколько стратегических рекомендаций, направленных на сокращение этого разрыва.

В отчете говорится, что Европа отстает от Китая на «7−10 лет» и подчеркивается необходимость для европейских властей инвестировать миллиарды в отрасль и установить сильную нормативно-правовую базу, среди других инициатив.

Для улучшения производственных возможностей Европы следует активно инвестировать и устанавливать партнерства с японскими и южнокорейскими производителями аккумуляторов. Предлагается целевая сумма финансирования в размере $20 млрд евро ($20,7 млрд) для разработки новой передовой гигафабрики по производству аккумуляторов мощностью 10 ГВт.

В отчете подчеркивается, что такие инвестиции должны сопровождаться надежной нормативной базой, чтобы «предотвратить ввоз несоответствующих стандартам импорта из Китая — как автомобилей, так и аккумуляторов».

Для этого предлагается ввести тарифы, предназначенные для защиты европейских производителей аккумуляторов.

Одна из предложенных мер — постепенное введение пошлины в размере 50% на импортируемые аккумуляторы в течение 5−7 лет. Этот поэтапный подход призван «дать компаниям время на развитие местного производства и эффективную конкуренцию.»

Кроме того, в отчете европейским властям рекомендуется принять стратегии, аналогичные Закону о снижении инфляции США, который обеспечил финансовые стимулы и побудил участников рынка — таких, как автопроизводители и производители аккумуляторов — вложить почти $250 млрд в новые проекты в области чистой энергетики.

EIES оценила, что инвестиции в аккумуляторы потребуют около 100 млрд евро, из которых 20 млрд евро будут специально выделены на новую передовую гигафабрику по производству аккумуляторов в сотрудничестве с южнокорейскими и японскими партнерами.