За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 844 070 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 февраля: 1140 российских оккупантов, 9 танков и 99 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 844070 (+1140) человек,
- танков — 9947 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 20721 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 22707 (+52) ед,
- РСЗО — 1269 (+0) ед,
- средства ПВО — 1053 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 24102 (+99),
- крылатые ракеты — 3054 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 36078 (+157) ед,
- специальная техника — 3735 (+2)
Источник: Минфин
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