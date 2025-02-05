Содержание одного депутата обходится бюджету в 2,28 миллиона в год — СМИ

В 2025 году общая норма расходов на одного народного депутата составляет 2,28 млн грн. Большая часть этих денег предназначена для зарплат помощников-консультантов. Об этом говорится в материале ЭП.

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Меньше всего из этой суммы идет на компенсации расходов на организацию встреч с избирателями — 670 грн в год.

Значительная часть расходов — компенсация за аренду жилья. В год депутату могут выделить 237 тыс. грн (650 грн в сутки).

ЭП подсчитала, что за 2024 год на компенсации для депутатов из государственного бюджета было выделено почти 26,4 млн грн. Больше всего средств они получили в декабре — более 4,7 млн грн.

Правом на компенсацию воспользовались 113 парламентариев. В среднем каждый народный избранник получил около 40 тыс. грн.

Большинство депутатов получили эти средства за декабрь и ноябрь, некоторые — за более длительный период.

Большинство народных депутатов, получивших средства за аренду жилья в декабре, принадлежат к фракции «Слуга народа», таких было 85.

Также компенсации получили по пять избранников из «Европейской солидарности», «Голоса» и «Доверия» и два члена депутатской группы «Платформа за жизнь и мир».