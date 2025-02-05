Почти в 2 раза дороже, чем летом: «Нафтогаз» срочно закупил 150 млн куб м газа

Группа «Нафтогаз» срочно закупила на февраль около 150 млн куб. м газа у ЕС по цене 28 тыс. грн/тыс. куб м (без НДС). Об этом сообщил экс-глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон в фейсбуке.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Нафтогаз, уверявший, что пройдет зиму без импорта, срочно закупил примерно 150 млн м3 газа в ЕС на февраль. Это положительная новость, потому что без импорта значительно возрастают риски стабильного прохождения зимы. А негативная новость в том, что цена, по которой покупал Нафтогаз у иностранных трейдеров составила около 28000 грн/тыс. м3 без НДС», — написал он.

Макогон отметил, что цена покупки газа почти в 2 раза дороже, чем летом.

Итоги первой половины зимы

Как пишет ExPro, несмотря на меньшие запасы природного газа в украинских хранилищах на начало отопительного сезона, по итогам первой половины зимы (до 15 января) никаких проблем со снабжением природным газом или нехваткой газа зафиксировано не было.

По состоянию на 15 января в украинских ПХГ хранилось 8,97 млрд куб м природного газа. Хранилища заполнены на 29%. Запасы в хранилищах все еще ниже, чем в прошлые годы, однако в январе отставание постепенно сокращается. Это в первую очередь связано с более тёплой зимой этого года, что позволяет использовать меньше природного газа.

Большинство дней первой половины января объемы отбора газа оставались ниже 50 млн. куб. м в сутки, лишь 14 января объемы отбора достигли 56 млн. куб.

За первые 15 дней января из украинских ПХГ было отобрано почти 730 млн куб м природного газа, а среднесуточный отбор составил 48,5 млн куб м. В то же время, в первой половине января 2024 г. из хранилищ было отобрано более 1,21 млрд куб м, в 2,4 раза больше, чем в текущем году.