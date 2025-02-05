Зеленский анонсировал индексацию пенсий: повышение начнется с 1 марта

Весной 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий. Повышение пенсионных выплат начнется с 1 марта. Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

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Индексация пенсий

«Важно: уже готовы весной с индексацией пенсий, это будет с 1 марта», — отметил Зеленский.

Он также заявил, что, несмотря на финансовые сложности, правительство находит средства, чтобы помочь всем гражданам и украинским производителям.

По словам президента, было почти 13 млн заявок на «поддержку», и почти 13 млрд гривен выплачено украинским семьям.

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«Количество участников программы доказывает ее потребность и потребность аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 млн клиентов программы „Национальный кешбек“ — это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все форматы поддержки, которые эффективны. И это будет — я дал соответствующие поручения правительству», — добавил Зеленский.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Минсоцполитики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год. Индексацию планируется провести с коэффициентом 1,10.