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5 февраля 2025, 8:43 Читати українською

Зеленский анонсировал индексацию пенсий: повышение начнется с 1 марта

Весной 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий. Повышение пенсионных выплат начнется с 1 марта. Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Весной 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий.
Фото: depositphotos

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Индексация пенсий

«Важно: уже готовы весной с индексацией пенсий, это будет с 1 марта», — отметил Зеленский.

Он также заявил, что, несмотря на финансовые сложности, правительство находит средства, чтобы помочь всем гражданам и украинским производителям.

По словам президента, было почти 13 млн заявок на «поддержку», и почти 13 млрд гривен выплачено украинским семьям.

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«Количество участников программы доказывает ее потребность и потребность аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 млн клиентов программы „Национальный кешбек“ — это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все форматы поддержки, которые эффективны. И это будет — я дал соответствующие поручения правительству», — добавил Зеленский.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Минсоцполитики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год. Индексацию планируется провести с коэффициентом 1,10.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
FogBRD
FogBRD
5 февраля 2025, 9:13
#
Индексация пенсий и так происходит в марте. О чем вообще статья?
+
0
mcart
mcart
5 февраля 2025, 9:42
#
Стаття про те, що могли і не провести індексацію, бо «сиротам» на пенсію по інвалідності грошей не вистачає
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