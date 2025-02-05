Официальный курс: НБУ повысил гривну на три копейки

Национальный банк Украины установил на 5 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7558 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 5 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,11 грн (на 4 февраля курс был установлен на уровне 42,86 грн). Европейская валюта подорожала на 25 копеек.

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