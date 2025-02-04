Цены на кофе продолжают расти, приближаясь к самой длинной серии повышения с 1980 года. Основной причиной являются проблемы со снабжением в ключевых регионах, в частности в Бразилии, которая является крупнейшим производителем кофе сорта арабика. Об этом сообщает Bloomberg.
Кофе дорожает рекордными темпами из-за дефицита поставок
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Динамика цен
Фьючерсы на кофе арабика во вторник поднялись на 1,6%, продолжая 10-дневный рост. Сейчас они торгуются на уровне почти $4 за фунт, что почти вдвое выше года назад.
Почему это происходит?
Дефицит Бразилии: активные поставки в начале сезона привели к уменьшению запасов. Компания Comexim Ltda. прогнозирует сокращение производства арабики и робусты в 2025—2026 маркетинговом году.
Возможное облегчение
Некоторое снижение давления на рынок может принести увеличение количества партий, ожидающих сортировку на бирже. Кроме того, недавние дожди в Бразилии могут улучшить посевы после длительной засухи.
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