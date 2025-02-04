К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. Евро выросло на 23 копейки в покупке и на 21 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 4 февраля: евро и доллар выросли на межбанке
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Открытие 4 февраля
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Закрытие 4 февраля
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Изменения
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41,65/41,70
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41,68/41,71
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3/1
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42,95/42,99
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43,18/43,20
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23/21
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,10 грн. Евро покупают за 42,80 грн., а продают за 43,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,80−41,82, евро — 43,30−43,50 грн.
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Источник: Минфин
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