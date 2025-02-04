Курс валют на вечер 4 февраля: евро и доллар выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. Евро выросло на 23 копейки в покупке и на 21 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 4 февраля Закрытие 4 февраля Изменения доллар 41,65/41,70 41,68/41,71 3/1 евро 42,95/42,99 43,18/43,20 23/21

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,10 грн. Евро покупают за 42,80 грн., а продают за 43,50 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,80−41,82, евро — 43,30−43,50 грн.

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