Кабмин разблокировал выплату денежной компенсации стоимости «пакета малыша»

Кабинет Министров утвердил порядок назначения и выплаты денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «пакета малыша». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Он пояснил, что новый Порядок был принят, чтобы обеспечить выплату денежной компенсации стоимости «пакета малыша» после завершения реализации пилотного проекта «Монетизация единовременной натуральной помощи „пакета малыша“ в 2020—2024 годах».

Отметим, что ранее родители новорожденных жаловались в соцсетях на невозможность получить выплату компенсации стоимости «пакета малыша», поскольку истек срок действия документов, регулирующих этот процесс, а новый порядок не был принят.

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В 2024 году Министерство социальной политики пересмотрело содержание «пакета малыша», а его ориентированная стоимость должна была вырасти с 6 816 грн до 7 689 грн вследствие повышения прожиточного минимума для детей.