Finance.ua на этот раз решили выбрать 10 подписчиков и подарить им сертификаты от WOG на горючее номиналом по 1000 гривен: 1 победитель = 1 сертификат.
Finance.ua дарит 10 сертификатов номиналом 1000 грн на горючее
Для участия в розыгрыше необходимо:
- Быть подписанным на канал «Finance.ua — онлайн-страхование».
- Нажмите кнопку «Принять участие» под закрепленным постом в канале.
Результаты розыгрыша будут опубликованы 06.02. Официальные условия по ссылке.
Победителей рандомно выберет телеграм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи.
Участвуйте, ведь горючее никогда не бывает лишним.
Источник: Минфин
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